مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

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صرحت النيابة العامة بنجع حمادى برئاسة المستشار إيهاب الصاوى مدير النيابة بدفن جثة شاب وزوجته وطفلتهما، وشقيقة زوجته، على خلفية إنقلاب سيارة داخل ترعة بطريق نجع حمادي- فرشوط فيما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة

كما شيع المئات جثامين الضحايا ودفنهم بمقابر العائلة بمسقطرأسهم بمركز فرشوط وسط حالة من الحزن والبكاء

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا قد تلقى اخطارًا، بإنقلاب سيارة ملاكي بطريق نجع حمادي- فرشوط.

فانتقلت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي، برئاسة الرائد رامي إيهاب خلف الله، تحت اشراف العميد هاني الأتربي، وتمكنت من انتشال الضحايا وأسفر الحادث عن مصرع، محمد عبدالرحيم أبوالمجد، 35 عاما، وطفلته يارا، عام و3 أشهر، وزوجته جهاد كمال حسن، 31 سنة، وشقيقتها سارة 27 سنة فتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتى صرحت بدفن الجثث بعد تسليمهم لذويهم.