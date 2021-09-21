وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول

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قال: يدخل فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي.. ونهار اليوم يتباين

قال الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، إن اليوم آخر يوم في فصل #الصيف وبلغ طوله 93 يوماً، ويوافق الاعتدال الخريفي، ونعني به نهاية فصل #الصيف وبداية فصل #الخريف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "غداً يدخل فصل #الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعين فصل #الشتاء، بينما في نصف الكرة الشمالي يدخل فصل الخريف مودعين فصل الصيف".

وتابع: "بلغت حصة الليل نحو 11:50 ساعة بينما حصة النهار نحو 12:10 ساعة وفي مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و25 ثانية يومياً".

وأردف: "نهار اليوم أطول من نهار 21 ديسمبر (الانقلاب الشتوي) (المربعانية) بنحو ساعة ونصف، وأقل من نهار 21 يونيو (الانقلاب الصيفي) بساعة ونصف".