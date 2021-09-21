أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه

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الوقاية تبدأ من الطفولة.. فلا تنتظر كبر السن

يعلم كثيرون أن الوجبات السريعة مضرّة بالصحة، غير أن ما لا يعرفه كثيرون هو أن البرغر والبطاطس المقلية والبيتزا يمكن أن تتسبّب أيضاً في تلف الدماغ، حيث توصل باحثون الآن إلى وجود صلة بين الوجبات السريعة ومرض الخرف.

الخرف بسبب الوجبات السريعة

بالاشتراك مع فريق من الباحثين، اكتشف الباحث، من الجامعة الوطنية الأسترالية، نيكولاس شيربوين؛ دليلاً على أن الأشخاص معرّضون بشكل كبير للإصابة بالخرف بسبب عاداتهم الغذائية غير الصحية.

قام فريق الباحثين بتقييم نحو 200 دراسة دولية، ما وضع أمامهم كمية كبيرة من البيانات، ومن خلال تحليلها، توصلوا إلى أنه كلما أكل الناس بشكل سيئ ومارسوا الرياضة بشكل أقل، كلما زاد خطر إصابتهم بالخرف أو علامات أخرى للخلل الإدراكي.

وحسب موقع "فوكوس" الألماني، يقول الباحث نيكولاس شيربوين: "من خلال تناول الوجبات السريعة وقلة التمارين الرياضية، يتسبب الناس في تآكل أدمغتهم".

العلاقة بين الطعام وتآكل الخلايا العصبية

الوجبات السريعة تسبب السمنة، ما يؤدي إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وتشير دراسات علمية أخرى إلى أن مرض السكري يمكن أن يضعف بدوره وظائف الدماغ.

نتائج الدراسة الحديثة من أستراليا، التي نشرت بالتفصيل في المجلة العلمية Frontiers in Neuroendocrinology

تؤكد هذا؛ بل تذهب إلى أبعد من ذلك، فهي تظهر أن العلاقة المباشرة بين الوجبات السريعة واختلال وظائف الدماغ يمكن تصورها أيضاً حتى من دون الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

إذا كنت تأكل بشكل غير صحي، فإنك تزيد بشكل مباشر من خطر إصابة بمرض الخرف، حتى لو لم يكن هناك ما يشير إلى إصابتك بداء السكري، كما يوضح شيربوين: "يُظهر عملنا أن فقدان الخلايا العصبية يبدأ في وقت مبكر للغاية، لقد توصلنا إلى وجود علاقة واضحة بين تدهور أداء الدماغ وعادات نمط الحياة غير الصحية".

سمنة وسكري

ووفقاً للباحثين، فإن أكثر من 30 بالمائة من سكان العالم البالغين يعانون حالياً زيادة الوزن والسمنة. إضافة إلى ذلك، سيعاني نحو عشرة بالمائة من جميع البالغين من مرض السكري من النوع الثاني بحلول عام 2030.

الوقاية غير كافية عند كبر السن!

الوقاية عادة ما تكون غير كافية عندما تأتي مع كبر السن، وما يقوله شيربوين ينطبق على عديد من الجهود الحالية للحماية من تدهور أداء الدماغ. "لا يمكن إصلاح الضرر عملياً بمجرد وصول الشخص إلى منتصف العمر. نحث الجميع على تناول الطعام الصحي والحفاظ على لياقتهم في سن مبكرة. ويفضل أن يكون ذلك في مرحلة الطفولة، ولكن في موعد لا يتجاوز مرحلة البلوغ المبكر".

وفق شيربوين، نحن الآن نأكل نحو 650 سعرة حرارية أكثر في اليوم مما كنا نأكله في سبعينيات القرن الماضي. هذا يتوافق تقريباً مع قائمة الوجبات السريعة المكونة من البرغر والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية. وهذا يعني أن الرجال يتجاوزون احتياجاتهم اليومية من الطاقة بنحو الربع، والنساء بنسبة الثلث تقريباً.

يوضح المشرف على الدراسة، أن "الكمية الإضافية من الطاقة التي يستهلكها الناس يومياً مقارنة بما كانت عليه قبل 50 عاماً تُظهر أن الكثيرين يأكلون بشكل غير صحي".. ويتابع: "يجب ألا تكون موجودة في مطاعم الوجبات السريعة".

ابتعد عن هذه الأطعمة

من أجل حماية نفسك من السمنة ومرض السكري وربما الخرف، يجب تجنب الأطعمة التالية: الوجبات السريعة مثل البرغر، البطاطا المقلية والأطعمة المصنّعة مثل رقائق البطاطس أو الحلويات، اللحوم الحمراء والمعالجة مثل النقانق والزبدة والسمن والجبن، وكذلك المشروبات التي تحتوي على السكر والكحول والمعجنات والحلويات.

أطعمة تحمي من الخرف وتلف الدماغ

كما يوصي خبراء التغذية باتباع نظام غذائي متوازن بدلاً من ذلك. وفقًا للخبيرة في علم البيئة آنه إيبورغ، فإن بعض العناصر الغذائية مهمة بشكل خاص للدماغ والخلايا العصبية.

لذلك تنصح في كتابها "أطعمة ضد النسيان" بتناول الأطعمة الطبيعية، مثل الفاكهة والخضراوات، لأنها تحتوي على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، وكذلك العديد من الفيتامينات وحمض الفوليك. الدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية تدعم أيضاً عملية التمثيل الغذائي للهرمونات.

كما توصي بالأطعمة التالية: الماء، الشاي الأخضر والأسود، الخضراوات الخضراء، مثل الفول والبازلاء والعدس ومنتجات الحبوب الكاملة مثل بذور الكتان، بذور اليقطين، بذور اللفت، وزيت الزيتون، السمك، والمكسرات.