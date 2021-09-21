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"جائزة الأميرة صيتة" تستعد لإعلان أسماء الفائزين في "أم الجود"

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"جائزة الأميرة صيتة" تستعد لإعلان أسماء الفائزين في "أم الجود" "جائزة الأميرة صيتة" تستعد لإعلان أسماء الفائزين في "أم الجود"
تهدف لتكريم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها بـ9 فروع

تستعد جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، للإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية من جائزة "أم الجود"، خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع موعد انطلاق الدورة التاسعة للجائزة.

و"أم الجود" هو أحد الأسماء التي كانت تطلق على الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز رحمها الله، وسميت الجائزة تيمنًا بها، كما أن مبادرة "أم الجود" تهدف إلى تكريم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها ممن يثرون مواقعهم بكل ما هو مفيد للمجتمع سواء بالكلمة الطيبة أو التوعية بقضايا المجتمع، وإيجاد نماذج تحتذى وتساهم في الارتقاء بالمجتمع وتحسين الصورة النمطية عما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُكَرّم جائزة "أم الجود" الفائزين بها في تسعة فروع: التوعية بالأسرة والتربية، والتوعية بالتعليم، والتوعية بالثقافة العامة، والتوعية بالصحة العامة والنفسية، والتوعية بذوي الاحتياجات والظروف الخاصة، والتوعية بالذوق العام، والتوعية بالمسؤولية المجتمعية، والتوعية بالتقنية والمعرفة الرقمية، والتوعية بالتطوير والتنمية البشرية.

ويعتمد اختيار الفائزين في جائزة "أم الجود" على معايير مهنية دقيقة، ومتابعة الفائزين طوال العام؛ للتأكد من تحقيقهم لمعاييرها واستمرارهم على هذا النهج.

يُذكر أن الدورة الأولى من جائزة "أم الجود" فاز بها ستة فائزين يمثلون ستة مجالات، وتم زيادتها في الدورة الثانية؛ بحيث تغطي موضوعات أكثر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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