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رفض أيمن عبدالعزيز، نجم نادي الزمالك السابق، فكرة جمع التبرعات المالية للنادي على هامش الأزمة المالية التي يمر بها الأبيض في الفترة الحالية.

وقال عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية: «جمع التبرعات المالية لنادي الزمالك ليس تسول رغم رفضي تماماً للفكرة من الأساس، فهناك عدة حلول أخرى يمكن الإستفادة منها وإدخال الموارد المالية للنادي، مثل عقود الرعاية وغيرها».

وأضاف: «موقف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق من تجديد تعاقده مع الزمالك، ليس مضموناً، خاصةً في ظل العروض المغرية التي تقدمها أندية الخليج، لذلك فإن استمرار اللاعب بصفوف القلعة البيضاء ليس مضموناً حتى هذه اللحظة».