أخبار عاجلة

لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو -
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء -
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021 -
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية -
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم -
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية -
مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 -
يوم مفتوح لطالبات «سان شارل بورميه» للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور) -
بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور) -
عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

نجم يرفض جمع التبرعات: «النادي مش بيشحت.. وبن شرقي مش مضمون»

Print
نجم الزمالك يرفض جمع التبرعات: «النادي مش بيشحت.. وبن شرقي مش مضمون» نجم يرفض جمع التبرعات: «النادي مش بيشحت.. وبن شرقي مش مضمون»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفض أيمن عبدالعزيز، نجم نادي السابق، فكرة جمع التبرعات المالية للنادي على هامش الأزمة المالية التي يمر بها الأبيض في الفترة الحالية.

وقال عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية: «جمع التبرعات المالية لنادي الزمالك ليس تسول رغم رفضي تماماً للفكرة من الأساس، فهناك عدة حلول أخرى يمكن الإستفادة منها وإدخال الموارد المالية للنادي، مثل عقود الرعاية وغيرها».

وأضاف: «موقف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق من تجديد تعاقده مع الزمالك، ليس مضموناً، خاصةً في ظل العروض المغرية التي تقدمها أندية الخليج، لذلك فإن استمرار اللاعب بصفوف القلعة البيضاء ليس مضموناً حتى هذه اللحظة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك: غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات

الزمالك: غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات

أمين صندوق الزمالك: مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه

أمين صندوق الزمالك: مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه

الزمالك: جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا

الزمالك: جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا

محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من الزمالك وينضم إلى الدوري القطري

محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من الزمالك وينضم إلى الدوري القطري