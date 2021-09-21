حسن شاكوش: «أنا غلطت وقاعد في البيت وحالي واقف.. ومحدش بيتعاقب مدى الحياة»

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دعا مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش نقابة المهن الموسيقية إلى التراجع عن قرارها الصادر بإلغاء تراخيص الغناء الخاصة به.

وقال شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»: «أنا قاعد في البيت وحالى واقف..قدمت التماس في النقابة..أنا غلطت ودي أول غلطة.. لكن محدش بيتعاقب مدى الحياة».

صورة جديدة للمطرب الشعبي حسن شاكوش - صورة أرشيفية

وتابع: «اللي بيغلط مش بيحكموا عليه بالسجن مدى الحياة، بيدوله حكم مؤقت أو 5 أو 10 سنين، إنما حكم مدى الحياة، أنا مش شايف إني عامل جريمة، دي كانت مشكلة وغصب عني وطلعت وتأسف، والناس الطبالين والعازفين أنا معايا في فرقتي طبالين وعازفين، ومعرفش إيه دخلهم في القصة، الطبالين والعازفين هم خدوا الكلام على نفسيهم، رضا البحراوي في مشكلتي خد شهرين وانا اتوقفت مدى الحياة..المفروض انا وهو المشكلة واحدة».

وحول تقديمه أغان على يوتيوب بدلا من منعه إحياء الحفلات قال شاكوش: «مبعملش أي حاجة لسه وحالي باظ، أنا بحاول أشوف حل عشان أكل عيشي والناس اللي ورايا، وبحترم قرار النقابة رغم إن فيه ناس بتقولي تعالى اشتغل ومش مهم قرار النقابة».

وعن غنائه دون فرقة في حفلاته السابقة وبـ«فلاشة» قال: «مش معنى اني بغني بفلاشة إني مش بعرف أغني، حفلات الساحل ونجوم مصر كلها شغالة بفلاشة والناس بتختار الحفلات بفلاشة لأنها أرخص».

وكان المطرب الشعبى حسن شاكوش ناشد نقيب الموسيقيين هانى شاكر، تخفيف العقوبة المفروضة عليه، إثر تجاوزه ضد زميله المطرب رضا البحراوى، مشيرًا إلى أنه سوف يواجه خسائر كبيرة نتيجة تعاقدات وعقود لحفلات كثيرة على مدار الشهور المقبلة داخل مصر وخارجها، وهو ما يعرّضه لأزمات وضغوط كبيرة جدًا.

وألغى هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية مؤخرا تصاريح المطرب الشعبي حسن شاكوش كما اوقف المطرب رضا البحراوي شهرين وذلك بعد التحقيق معهما على أثر خلافهما المتداول على السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وايحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتادها الفن المصري.

وتناول التحقيق الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة والتقليل منهم أمام الجمهور على خشبة المسرح، وهو الأمر الذي لم ترفضه النقابة على أعضاء جمعيتها العموية ولم يقبله أعضاء المجلس والفنان هاني شاكر على شعبة الإيقاع التي كانت ومازالت عماد الموسيقي العربية وأن الفنان هاني شاكر يقدر كل أعضاء شعبة الإيقاع ضمن كافة شعب الموسيقي.

وانتهي التحقيق إلى سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة لإعادته..وإيقاف رضا البحراوي شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف ومنع الغناء على فلاشه أو أي مسجل صوتي ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين.

وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على الإلتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤلية الكلمة والفعل.