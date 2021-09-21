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رئيس نادي النجوم: الكرة المصرية تدار «سمك لبن تمر هندى وملوخيه كمان»

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رئيس نادي النجوم: الكرة المصرية تدار «سمك لبن تمر هندى وملوخيه كمان» رئيس نادي النجوم: الكرة المصرية تدار «سمك لبن تمر هندى وملوخيه كمان»

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انتقد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، بسبب طريقة إدارتهم للكرة المصرية.

وقال محمد الطويلة، في تصريحات تلفزيونية: «إدارة الكرة في تدار بوصف (سمك لبن تمر هندى وملوخيه كمان)»، مضيفًا: «لا توجد لوائح في اتحاد الكرة حتى الأن، وهناك الكثير من القوانين لم تعتمد».

وأشار رئيس النجوم، إلى أن التصريحات السابقة لدى الإعلام أثارت غضب مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم لذلك قام بحذف عضويتى من جروب على «الواتس أب» الذي يضم جميع أعضاء الجمعية العمومية.

المصرى اليوم

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