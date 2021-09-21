"العثيمين" يبحث مع رئيس "غويانا" تعزيز التعاون في إطار العمل الإسلامي المشترك

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التقيا على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، بالرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطرق الجانبان إلى أوجه تعزيز التعاون بين المنظمة وجمهورية غويانا الدولة العضو في منظمة التعاون الإسلامي، وتفعيل دورها في إطار العمل الإسلامي المشترك، والسبل الكفيلة بدعم غويانا في العديد من المجالات في سياق التضامن الإسلامي.