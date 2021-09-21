«الأعلى للإعلام»: «عرض صورة المنتحر في وسائل الإعلام شيء غير معقول»

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قالت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الكود الإعلامي الجديد لتغطية حوادث الانتحار الذي سيصدر خلال أسبوعين سيتضمن بنود تركز على أهمية الطرح الإعلامي بشكل يحقق الفائدة ولا يشهر بالشخص الذي انتحر ولا بأسرته ولا بعائلته.

وأضافت «الحديدي» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» والي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» اليوم الاثنين: «الطرح الإعلامي لقضية الانتحار هام جدًا، ويجب عندما نحلل حوادث الانتحار اللجوء للمتخصصين متعددي الجوانب من علم نفس واجتماع وصحة نفسية، ويجب أخذ الموضوع بشكل يحقق الفائدة للمجتمع ككل».

وتابعت: «عرض صورة المنتحر في وسائل الإعلام شيء غير معقول»، مؤكدة أن «من يقع تحت سلطة المجلس الأعلى للإعلام سيكون هناك مسائلة قانونية وعقاب، والمشكلة في المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل ليست ضمن سلطة المجلس الأعلى للإعلام، ولكن من الممكن بنشر الثقافة الحديثة أن يرشد الخروج عن المهنية والجوانب الأخلاقية».