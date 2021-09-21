أخبار عاجلة

لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو -
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء -
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021 -
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية -
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم -
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية -
مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 -
يوم مفتوح لطالبات «سان شارل بورميه» للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور) -
بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور) -
عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الأعلى للإعلام»: «عرض صورة المنتحر في وسائل الإعلام شيء غير معقول»

Print
«الأعلى للإعلام»: «عرض صورة المنتحر في وسائل الإعلام شيء غير معقول» «الأعلى للإعلام»: «عرض صورة المنتحر في وسائل الإعلام شيء غير معقول»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الكود الإعلامي الجديد لتغطية الانتحار الذي سيصدر خلال أسبوعين سيتضمن بنود تركز على أهمية الطرح الإعلامي بشكل يحقق الفائدة ولا يشهر بالشخص الذي انتحر ولا بأسرته ولا بعائلته.

وأضافت «الحديدي» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» والي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» اليوم الاثنين: «الطرح الإعلامي لقضية الانتحار هام جدًا، ويجب عندما نحلل حوادث الانتحار اللجوء للمتخصصين متعددي الجوانب من علم نفس واجتماع وصحة نفسية، ويجب أخذ الموضوع بشكل يحقق الفائدة للمجتمع ككل».

وتابعت: «عرض صورة المنتحر في وسائل الإعلام شيء غير معقول»، مؤكدة أن «من يقع تحت سلطة المجلس الأعلى للإعلام سيكون هناك مسائلة قانونية وعقاب، والمشكلة في المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل ليست ضمن سلطة المجلس الأعلى للإعلام، ولكن من الممكن بنشر الثقافة الحديثة أن يرشد الخروج عن المهنية والجوانب الأخلاقية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بأسوان

إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بأسوان

للحد من الحوادث.. «نقل النواب» تطالب بزيادة العلامات الإرشادية بالطرق الداخلية

للحد من الحوادث.. «نقل النواب» تطالب بزيادة العلامات الإرشادية بالطرق الداخلية

«الأعلى للإعلام» يعلن اعتماد الكود الإعلامي لتغطية حوادث الانتحار خلال أسبوعين (فيديو)

«الأعلى للإعلام» يعلن اعتماد الكود الإعلامي لتغطية حوادث الانتحار خلال أسبوعين (فيديو)

أستاذ طب نفسي: إصدار كود إعلامي لتغطية حوادث الانتحار جاء في وقته

أستاذ طب نفسي: إصدار كود إعلامي لتغطية حوادث الانتحار جاء في وقته