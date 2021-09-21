بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش اليوم في السوبر المصري على تردد أون تايم سبورت الجديد

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق التي غادرت إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش، المقرر إقامتها الثلاثاء 21- 9 -2021 عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات- أبوظبي.

مشاهدة مبارة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري بث مباشر الآن اضغط هنا

مشاهدة مبارة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري بث مباشر الآن اضغط هنا

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش مساء الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على لقب بطولة السوبر المصري. وخاض الفريق مباراة ودية اليوم الخميس أمام المقاولون العرب على ملعب التتش بالجزيرة، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين، خلال مباراة المقاولون، التي تعد ثانية المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.