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هاجم إبراهيم المنيسي، وعدلي القيعي، اتحاد الكرة بسبب عدم اتخاذه قراره تأديبي ضد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني الأول، وفريق جالاتا سراي التركي، والزمالك السابق، عقب بصقه وسبابه لمدربه السابق، حسام البدري، الذي أقيل عقب تعادله مع منتخب الجابون بهدف لكل منتخب.

قال المنيسي خلال تقديمه برنامج ملك وكتابة على شاشة قناة الأهلي، أنه من الضروري تنفيذ عقوبة ضد مصطفى محمد لإعلاء الخلق، وللمحافظة على مصطفى محمد في المستقبل وحمايته من نفسه.

وتدخل القيعي في الحديث، وأضاف، لابد من اتخاذ موقف في مشهد مصطفى محمد ضد المدرب حسام البدري، حتى نحافظ على الصغار.

مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني وفريق جالاتا سراي، وقع في مشهد مؤسف عقب تسجيله هدف التعادل أمام منتخب الجابون خلال اللقاء الذي أقيم مساء الأحد 5- 9 -2021 ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

وعقب تسجيل مصطفى محمد هدف التعادل خلع المهاجم المصري قميصه ووجه عبارات غاضبة تجاه دكة المنتخب الوطني الذي يقف خلالها حسام البدري. وتدخل أحمد حجازي وعدد من اللاعبين لتهدئة مصطفى محمد.

وعقب انتهاء المباراة التقطت كاميرا اللقاء مصطفى محمد أثناء وقوعه في مشهد مؤسف، حيث قام المهاجم المصري بالبصق على الأرض وتوجيه ألفاظ نابية ضد شخص لم تظهر الكاميرا، الأمر الذي فسره الكثير أنه يقصد حسام البدري، خاصة بعد تفضيل محمد شريف عليه للعب أساسيا في تشكيل المنتخب الوطني أمام الجابون.