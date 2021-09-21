رمضان السيد: مباراة السوبر ستكون صعبة للغاية على طلائع الجيش

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كشف رمضان السيد، نجم الأهلي الأسبق، عن رؤيته الفنية لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع طلائع الجيش، في بطولة السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش، مساء الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار بطولة السوبر المحلي.

وقال رمضان السيد، في تصريحات تلفزيونية: «مباراة السوبر، ستكون صعبة للغاية على طلائع الجيش بسبب رحيل أكثر من لاعب من اللاعبين الأساسيين عن الفريق، في الميركاتو الصيفي الجاري، على رأسهم ناصر منسي وعمرو جمال».

وأضاف نجم الأهلي الأسبق: «نسبة الفوز في أي نهائي تكون متساوية بين الفريقين، لكن قوة الأهلي والتعاقدات الجديدة سيكون لها دور كبير في تحقيق البطولة».