أخبار عاجلة

لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو -
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء -
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021 -
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية -
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم -
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية -
مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 -
يوم مفتوح لطالبات «سان شارل بورميه» للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور) -
بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور) -
عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رمضان السيد: مباراة السوبر ستكون صعبة للغاية على طلائع الجيش

Print
رمضان السيد: مباراة السوبر ستكون صعبة للغاية على طلائع الجيش رمضان السيد: مباراة السوبر ستكون صعبة للغاية على طلائع الجيش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف رمضان السيد، نجم الأهلي الأسبق، عن رؤيته الفنية لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع طلائع الجيش، في بطولة السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش، مساء الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار بطولة السوبر المحلي.

وقال رمضان السيد، في تصريحات تلفزيونية: «مباراة السوبر، ستكون صعبة للغاية على طلائع الجيش بسبب رحيل أكثر من لاعب من اللاعبين الأساسيين عن الفريق، في الميركاتو الصيفي الجاري، على رأسهم ناصر منسي وعمرو جمال».

وأضاف نجم الأهلي الأسبق: «نسبة الفوز في أي نهائي تكون متساوية بين الفريقين، لكن قوة الأهلي والتعاقدات الجديدة سيكون لها دور كبير في تحقيق البطولة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو

لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو

الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء

الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء

حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021

حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية