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أحمد ياسر ريان: «أنا اتبهدلت إعارات وهذا اللاعب أخبرني بخروجي من قائمة موسمياني» ()

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أحمد ياسر ريان: «أنا اتبهدلت إعارات وهذا اللاعب أخبرني بخروجي من قائمة موسمياني» (فيديو) أحمد ياسر ريان: «أنا اتبهدلت إعارات وهذا اللاعب أخبرني بخروجي من قائمة موسمياني» ()

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أحمد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف سبور التركي، خرج عن صمته وقال عقب رحيله عن القعلة الحمراء، «مكنش ينفع أن سعد سمير يبلغني أن موسيماني أخرجني من قائمة الفريق قبل احدي المباريات لأن هذا من اختصاص سيد عبدالحفيظ وسامي قمصان»

أضاف ريان خلال له، «حينما استبعدني موسيماني من قائمة الأهلي قبل احدي المباريات في الموسم الماضي وجعل لاعب مثلي يخبرني، أخدت الموضوع على كرامتي، أنا اتبهدلت إعارات وكان نفسي ارجع الأهلي اخد فرصة، مينفعش حد يتشرط على النادي الأهلي بس كان نفسي في فرصة حقيقة، موسيماني طلب الجلوس معي بعد مباراة منتخب مصري الأولمبي أمام البرازيل الودية، نادر شوقي أخبرني برغبة ألتاي التركي بضمي أثناء تواجدي في الأولمبياد مع ، الخطيب وافق على رحيلي على سبيل الاعارة إلى ألتاي التركي».

وتمنى أحمد ياسر ريان فوز الأهلي غدًا على منافسه طلائع الجيش وتحقيق لقب كأس السوبر المصري والتطلع إلى تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.

المصرى اليوم

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