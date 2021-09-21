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وكيله يكشف مفاجأة صادمة بشأن سيف الجزيري

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وكيله يكشف مفاجأة صادمة بشأن سيف الجزيري وكيله يكشف مفاجأة صادمة بشأن سيف الجزيري

أكد علاء أباظة وكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن اللاعب مهدد بعدم القيد في قائمة الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال علاء أباظة، في تصريحات تليفزيونية :،«حال استمرار عقوبة الفيفا ووقف القيد فلن يتم قيد سيف الجزيري، مع الزمالك في الموسم المقب».

وتابع: «اللاعب متمسك بالبقاء مع الفريق ووقع على عقود جديدة لمدة ٣ مواسم مقبلة، وذلك بعدما فعل النادي الأبيض بند شرائه من المقاولون العرب».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقع عقوبة على نادي الزمالك بحرمان من القيد لفترتين، على خلفية أزمة حسام أشرف مهاجم الفريق الأبيض، وتوقيعه لناديين.

المصرى اليوم

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