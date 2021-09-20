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جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

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جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

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أحبطت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه بناء على مذكرة معلومات باعتزام أحد الركاب تهريب عدد من الهواتف المحمولة عن طريق توزيعها على الركاب المتواجدين معه في الأتوبيس القادم من الخرطوم، تم تشكيل لجنة جمركية.

وأضافت أنه بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود ١٤ هاتفا محمولا ماركة «آيفون ١٢ برو ٢٥٦ جيجا» تم ضبطها منفردة وموزعة على الركاب القادمين معه في الأتوبيس.

وأشارت إلى أن أحمد عبدالغني القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

المصرى اليوم

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