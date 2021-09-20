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وكيل أعمال الأرجنتيني "مارسيلو غالاردو" يتحدث عن عرض "النصر"

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وكيل أعمال الأرجنتيني "مارسيلو غالاردو" يتحدث عن عرض "النصر" وكيل أعمال الأرجنتيني "مارسيلو غالاردو" يتحدث عن عرض "النصر"

وكيل أعمال الأرجنتيني

نفى وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو غالاردو في تصريحاتٍ خاصة لـ "سبق"، وجود أي عرض من قِبل النصر لضم المدرب.

وكان الصحفي بيدرو الميدا المهتم بسوق الانتقالات قد ذكر أن النصر تقدم بعرض لمدرب ريفربليت، الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.

وقال الميدا إن المدرب طلب مهلة للتفكير في العرض وأنه سيرد على النصراويين في غضون اليومين المقبلين.

وقال الإعلامي الأرجنتيني الشهير والتر في تصريحات خاصة لـ "سبق" إن المدرب لن ينتقل للدوري السعودي وإنه مرتبط بعقد مع الريفر وإنه حال رحيله فستكون وجهته لأحد الأندية الأوروبية القوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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