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ندوة عن منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

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ندوة عن منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان ندوة عن منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

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واصلت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، أنشطة التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها. حيث تم عقد ندوة تعريفية عن المنظومة مع العاملين بمقر الغرفة التجارية لمحافظة أسوان.

تضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت أثناء عقد الندوة. في إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التي تُعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، من خلال 112 وحدة صحية ومركز طبي سيتم تطبيق المنظومة بها، بالإضافة لعدد 11 مستشفى على مستوى أسوان.

المصرى اليوم

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