تعثر جديد| برشلونة يتعادل مع غرناطة في مشاركة «بيكيه» كمهاجم

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تعادل فريق غرناطة مع مضيفه نادي برشلونة بنتيجة 1-1، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني.

خطف اللاعب دوممينجودوارتي هدف مبكر للضيوف عند الدقيقة الثاني، وحاول اصحاب الأرض العودة إلى اللقاء وتسجيل هدف التعادل عن طريق انطلاقات الهولندي ممفيس ديباي والتمريرات الطولية من البرازيلي فيليبي كوتينيو، ولكن دون جدوى في ظل التمسك الدفاعي والزيادة العددية لرفاق المدرب دييجو مارتينيز.

وأجرى رونالد كومان مدرب النادي الكتالوني في الشوط الثاني 4 تبديلات كان أبرزها مشاركة جيرارد بيكيه بدلًا من يوسف ضمير، وكان قريب من التسجيل في عدة مرات، وأضاع لوك دي يونج فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80 من رأسية أعلى المرمى، وجاء هدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق رونالد أراخو.

ويحيط الغموض ببقاء المدرب الهولندي في مقعده كمدير فني لفريق برشلونة في ظل العروض السيئة والنتائج السلبية التي تسببت في غضب الجماهير الكتالونية مؤخرًا وفي مقدمتها الهزيمة أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد غرناطة إلى 3 نقاط في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني فيما تقدم رصيد برشلونة إلى النقطة رقم 8 في المركز السابع.