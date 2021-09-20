النص الكامل لتوزيع العمل بالمحاكم الادارية والتأديبية في مجلس الدولة

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حصلت «المصري اليوم» على نص توزيع العمل بدوائر المحاكم الادارية والتأديبية بمجلس الدولة وذلك عقب اعتماده من الجمعية العمومية للمحاكم والتي عقدت صباح اليوم.

وأكدت الجمعية العمومية خلال جلستها ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة الفيروس كورونا المستجد، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع والاستمرار في تحصيل الرسوم القضائية المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، والتأكيد على السادة المستشارين رؤساء المحاكم بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم اولا باول تمهيدًا لاستئداء حقوق الدولة.