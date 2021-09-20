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عبر زوم.." تعليم الباحة " يعقد اجتماعه للمنسقين والمنسقات الإعلاميين

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عبر زوم.." تعليم الباحة " يعقد اجتماعه للمنسقين والمنسقات الإعلاميين عبر زوم.." تعليم الباحة " يعقد اجتماعه للمنسقين والمنسقات الإعلاميين
استعرض خطة الاحتفال باليوم الوطني الـ91 وسياسات مواقع التواصل

عبر زوم..

عقدت إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم الاثنين اجتماعها الافتراضي الأول للعام الدراسي الحالي عبر منصة زوم، التقت من خلاله المنسقين والمنسقات الإعلاميين في المنطقة والذين بلغ عدهم ٢٢٦ .

وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة لمدير إدارة الإعلام والاتصال علي الدحيمي أكد فيها على ضرورة الاستفادة من مثل هذه الاجتماعات وتناقل الخبرات الإعلامية من خلال العاملين في الميدان.

فيما شارك في الاجتماع مشرفو ومشرفات إدارة الإعلام، حيث تمت مناقشة عدة محاور منها : السياسات العامة في شبكات التواصل الاجتماعي (إنشاء حساب _ إغلاق حساب _المسؤولية _سياسة النشر والإعجاب _التعليمات الأمنية لحسابات التواصل _سياسات النشر في شبكات التواصل الاجتماعي) سياسة الحسابات (المتابعة) _الهوية البصرية وسياسات النشر في شبكات التواصل الاجتماعي (الإنفو جرافيك _الصور _المقاسات والصيغ).

كما ناقش الاجتماع سياسات النشر في شبكات التواصل الاجتماعي (الفيديوهات ) كما تم استعراض خطة الاحتفاء باليوم الوطني 91 فيما سمح بعد ذلك لمداخلات الحضور والإجابة على استفساراتهم ووضع الحلول لأهم المعوقات التي تواجههم في الميدان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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