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وزير الأوقاف: من أقل الدول في حالات الانتحار.. وإحباط وتعقيد الناس من الكبائر ()

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وزير الأوقاف: مصر من أقل الدول في حالات الانتحار.. وإحباط وتعقيد الناس من الكبائر (فيديو) وزير الأوقاف: من أقل الدول في حالات الانتحار.. وإحباط وتعقيد الناس من الكبائر ()

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من أقل دول العالم في حالات الانتحار، حيث زادت محاولة الإقدام على الانتحار بنسبة 50% في بعض الدول.

وأوضح جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن المنتحر يمر بمحنة عارضة أو ضغوط نفسية فيرى أنه يموت ويرتاح منها.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن المنتحر قاتل، لكونه قتل نفسًا، حيث نهى الله في كتابه العزيز عن قتل أي نفس مهما كانت، مضيفا: «من قتل نفسه بشيء أو وسيلة ما عُذب به في نار جهنم»، وذلك حسبما جاء في الأحاديث النبوية.

وأكد جمعة أن الانتحار لا تعقبه الراحة وإنما العذاب الأليم ولصاحبه نفس عقوبة كما لو كان قتل أي نفس أخرى، وتابع: «على الإنسان أن يفكر مليون مرة قبل إقدامه على الانتحار.. نريد ألا يستخف الناس بحرمة النفس البشرية»، وشدد على أن المؤسسات الدينية ستبذل جهدًا أكبر من أجل مواجهة الانتحار.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن اليأس والتيأيس والإحباط وتعقيد الناس وإحباطهم من الكبائر، مردفا: «الرسول قال بشروا ولا تنفروا»، مؤكدا أنه لا بد من نشر الأمل بين الناس، لتفويت الفرصة على الأبواق الإرهابية التي تنشر الإحباط وتبث سموم الفتنة في المجتمع المصري.

واختتم وزير الأوقاف: «المخدرات والإدمان بكل أنواعه والتعصب من مسببات الجريمة في المجتمع.. الرياضة أخلاق».

المصرى اليوم

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