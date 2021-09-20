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258 قاضية يتسلمن العمل بمحاكم مجلس الدولة أول أكتوبر

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258 قاضية يتسلمن العمل بمحاكم مجلس الدولة أول أكتوبر 258 قاضية يتسلمن العمل بمحاكم مجلس الدولة أول أكتوبر

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قال أمين عام مجلس الدولة، إنه تم الحاق 104 مستشارة للعمل بالمحاكم الإدارية، و154 مستشارة للعمل بالمحاكم التأديبية على مختلف الدرجات، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر المقبل بداية العام القضائي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وأكد الأمين العام خلال جلسة الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية التي عقدت صباح اليوم لاعتماد توزيع عمل دوائر المحاكم للعام القضائي المقبل، إن الحركة القضائية خلال هذا العام استجابت لأغلب رغبات أعضاء هذه المحاكم في ضوء الاحتياجات الفعلية لها، كما راعت الحركة تسكين الأعضاء في المحاكم في المحافظات المجاورة لهم قدر الإمكان، وذلك كله وصولا إلى العمل الدائم والمستمر نحو عدالة ناجزة للمواطنين ولحسن سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد .

المصرى اليوم

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