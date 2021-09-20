مدونة للتقاليد القضائية يعتمدها مجلس الدولة قريباً

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس الدولة على لسان أمينه العام قرب الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد القضائية اشترك في إعدادها نخبة من مستشاري المجلس، وجاري عرضها قريبا على المجلس الخاص- أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة- لاعتمادها وتطبيقها.

وقال الأمين العام خلال جلسة الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية التي عقدت صباح اليوم لتوزيع العمل بدوائر المحكمة خلال العام القضائي الجديد، أنه تم تدريب الموظفين بالمحاكم الإدارية والتأديبية على بدء تطبيق الميكنة الكاملة بالمحاكم الإدارية والتأديبية بالعباسية، وسيتم خلال أيام بدء تدريب القضاة في هذه المحاكم على الإدارة الالكترونية وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية.

ووافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية بجلستها بحضور المستشار الدكتور محمد ماجد محمود- نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار محمد عبدالحميد خضر- نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وحدة الإنجاز، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ .