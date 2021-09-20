أخبار عاجلة

عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية -
العرض الأول لقصة Captain Tsubasa: Dream Team الجديدة NEXT DREAM يبدأ يوم الجمعة 24 سبتمبر داخل اللعبة! -
"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات -
"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات -
نفد الهيدروجين منها.. علماء يكتشفون 6 مجرات فضائية "ميتة" -
معلمو "تعليم بيشة" بلا رواتب.. مفاجأة والمحاسبة مطلب والإدارة توضح -
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 8 مساءً -
أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مدونة للتقاليد القضائية يعتمدها مجلس الدولة قريباً

Print
مدونة للتقاليد القضائية يعتمدها مجلس الدولة قريباً مدونة للتقاليد القضائية يعتمدها مجلس الدولة قريباً

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس الدولة على لسان أمينه العام قرب الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد القضائية اشترك في إعدادها نخبة من مستشاري المجلس، وجاري عرضها قريبا على المجلس الخاص- أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة- لاعتمادها وتطبيقها.

وقال الأمين العام خلال جلسة الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية التي عقدت صباح اليوم لتوزيع العمل بدوائر المحكمة خلال العام القضائي الجديد، أنه تم تدريب الموظفين بالمحاكم الإدارية والتأديبية على بدء تطبيق الميكنة الكاملة بالمحاكم الإدارية والتأديبية بالعباسية، وسيتم خلال أيام بدء تدريب القضاة في هذه المحاكم على الإدارة الالكترونية وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية.

ووافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية بجلستها بحضور المستشار الدكتور محمد ماجد محمود- نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار محمد عبدالحميد خضر- نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وحدة الإنجاز، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج

أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج

«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي

«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر

إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر