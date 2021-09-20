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إصابة مراهقَيْن في إطلاق نار بمدرسة أمريكية.. والشرطة تبحث عن الجاني

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إصابة مراهقَيْن في إطلاق نار بمدرسة أمريكية.. والشرطة تبحث عن الجاني إصابة مراهقَيْن في إطلاق نار بمدرسة أمريكية.. والشرطة تبحث عن الجاني
السلطات الأمنية تراجع كاميرات المراقبة بالموقع للتعرف على المشتبه به

إصابة مراهقَيْن في إطلاق نار بمدرسة أمريكية.. والشرطة تبحث عن الجاني

أُصيب مراهقان اليوم الاثنين إثر إطلاق نار في مدرسة "هيريتيدج" الثانوية في مدينة نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، نقل موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي عن الشرطة قولها إن إصابة الشخصين "ليست خطيرة، ولا تهدد حياتهما". مشيرة إلى أنه تم إجلاء الطلاب في المدرسة، وإرسالهم إلى ملاعب التنس حفاظًا على سلامتهم.

وذكرت شرطة نيوبورت نيوز أنها استجابت في حدود الساعة الـ11:30 صباحًا لبلاغ بشأن إطلاق نار في ثانوية "هيريتيدج"، موضحة أن المراهقَيْن المصابَيْن يبلغان من العمر 17 عامًا، أحدهما ذكر، أُصيب في وجهه، والآخر أنثى أُصيبت في أسفل ساقها.

وكشفت الشرطة خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم أنه لم يتم إلى حدود الساعة اعتقال المشتبه به، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية تراجع كاميرات المراقبة والأدلة التي تم انتشالها من مكان الحادث؛ وذلك للوصول إلى مطلق النار.

وقال ضباط الشرطة إنهم لا يعتقدون أن المشتبه به يمثل تهديدًا للمجتمع، مرجحين أن يكون إطلاق النار قد حدث بعد مشاجرة، "لكن التحقيق مستمر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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