عمومية المحاكم الإدارية والتأديبية تؤكد «تحصيل الرسوم القضائية»

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اعتمدت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية بجلستها التي عقدت صباح اليوم بحضور المستشار الدكتور محمد ماجد محمود- نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار محمد عبدالحميد خضر- نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وحدة الإنجاز، الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي ۲۰۲۲/۲۰۲۱، والمقرر العمل بها اول أكتوبر المقبل.

أكد رئيس مجلس الدولة خلال جلسة الجمعية العمومية على عدة قواعد خاصة بتنظيم سير العمل بالمحاكم الإدارية والتأديبية منها ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع والاستمرار في تحصيل الرسوم القضائية المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، والتأكيد على المستشارين رؤساء المحاكم بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم اولا باول تمهيدًا لاستئداء حقوق الدولة.



أشار رئيس مجلس الدولة إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا بشباب القضاة، وسبق له البقاء مع عدد منهم وتكريم الأكثر تميزا، وأكد أن جميع المحاكم الإدارية والتأديبية تتكون من شباب القضاة في مجلس الدولة، سواء كانوا رؤساء هذه المحاكم أو الأعضاء فيها.

