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بتهمة الإتجار بالبشر..المشدد 3 سنوات لأب اشترك مع سيدة لبيع رضيعه في الطالبية

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بتهمة الإتجار بالبشر..المشدد 3 سنوات لأب اشترك مع سيدة لبيع رضيعه في الطالبية بتهمة الإتجار بالبشر..المشدد 3 سنوات لأب اشترك مع سيدة لبيع رضيعه في الطالبية

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قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات فى اتهامهما بالاتجار بالبشر في الطالبية .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما فى غضون ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة الطالبية، ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا مع المجني عليه الطفل نور للمتهمه الثانية مقابل تقاضية مبلغ مالي شهريا مستغلين حال ضعفه كونه لم يبلغ عامه الأول.

وأفادت تحريات المباحث أن المتهم الأول أنجب طفله بطريقة غير مشروعة (سفاح)، وتوجه إلى المتهمه الثانية لبيعه نظير مبلغ مالي شهري ، وانتقل إلى محل المتهمة الثانية وتمكن من ضبطها وبرفقتها الطفل .

وقررت المتهمة الثانية أن المتهم الأول حارس عقار سابق وتوجه إليها بصحبه إحدى السيدات وأفاد أنهما أنجبا الطفل سفاح وعرضت عليهما ابقائه معه لحين توثيق زواجهما.

المصرى اليوم

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