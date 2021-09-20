أخبار عاجلة

"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات -
"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات -
نفد الهيدروجين منها.. علماء يكتشفون 6 مجرات فضائية "ميتة" -
معلمو "تعليم بيشة" بلا رواتب.. مفاجأة والمحاسبة مطلب والإدارة توضح -
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 8 مساءً -
أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر -
السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

المشدد 3 سنوات لمتهم أخفى مسروقات ناتجة عن جناية قتل فى مدينة نصر

Print
المشدد 3 سنوات لمتهم أخفى مسروقات ناتجة عن جناية قتل فى مدينة نصر المشدد 3 سنوات لمتهم أخفى مسروقات ناتجة عن جناية قتل فى مدينة نصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة «سامح- ب» بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإخفاء مسروقات ناتجة عن جناية قتل وبراءته من تهمة الاشتراك في قتل ربة منزل ونجلتها في مدينة نصر. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى.


كان النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاشتراكه مع ربة منزل في قتل سيدة ونجلتها في مدينة نصر لسرقتهما بسبب مرورهما بضائقة مالية، وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية دخلت مسكن المجنى عليهما لمعرفتها بهما، واستغلت نومهما في منتصف الليل واستلت سكينا وطعنت الاثنين عده طعنات وفارقا الحياة، وسرقت مشغولاتهما الذهبية وهاتف محمول ولاب توب وقام المتهم باخفاء المسروقات.


البداية كانت بلاغ تلقاه قسم شرطة مدينة نصر، من ابن شقيق المجنى عليها يفيد بإجرائه الاتصال بعمته ونجلتها لم يستجيبا للرد عليه وبالتوجه إلى منزلهما للاطمئنان عليهما، وجد انبعاث رائحة كريهة، انتقل رئيس مباحث القسم إلى مكان الحادث لفحص البلاغ فوجد المجنى عليهما مسجيان بغرفة النوم وغارقين في دمائهما، وكشفت التحقيقات عن أن ربه منزل قتلت المجنى عليهما وأخفت المسروقات عند المتهم الصادر ضده الحكم المتقدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج

أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج

«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي

«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر

إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر