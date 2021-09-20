المشدد 3 سنوات لمتهم أخفى مسروقات ناتجة عن جناية قتل فى مدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة «سامح- ب» بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإخفاء مسروقات ناتجة عن جناية قتل وبراءته من تهمة الاشتراك في قتل ربة منزل ونجلتها في مدينة نصر. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى.



كان النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاشتراكه مع ربة منزل في قتل سيدة ونجلتها في مدينة نصر لسرقتهما بسبب مرورهما بضائقة مالية، وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية دخلت مسكن المجنى عليهما لمعرفتها بهما، واستغلت نومهما في منتصف الليل واستلت سكينا وطعنت الاثنين عده طعنات وفارقا الحياة، وسرقت مشغولاتهما الذهبية وهاتف محمول ولاب توب وقام المتهم باخفاء المسروقات.



البداية كانت بلاغ تلقاه قسم شرطة مدينة نصر، من ابن شقيق المجنى عليها يفيد بإجرائه الاتصال بعمته ونجلتها لم يستجيبا للرد عليه وبالتوجه إلى منزلهما للاطمئنان عليهما، وجد انبعاث رائحة كريهة، انتقل رئيس مباحث القسم إلى مكان الحادث لفحص البلاغ فوجد المجنى عليهما مسجيان بغرفة النوم وغارقين في دمائهما، وكشفت التحقيقات عن أن ربه منزل قتلت المجنى عليهما وأخفت المسروقات عند المتهم الصادر ضده الحكم المتقدم.