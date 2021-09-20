محمد هنيدي: «جالي عروض إحياء أفراح شعبي.. وحمو بيكا وعمر كمال بيدعموني»

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أكد الفنان محمد هنيدي، أنه فور إعلانه التفرغ لمهنته الجديدة كمطرب شعبي تلقى عروض لإحياء أفراح أمس الأحد، قائلًا: تلقيت دعم كبير من مطربي المهرجانات: حمو بيكا- عمرو كمال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف محمد هنيدي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، إن سر إعلانه أنه يشارك في عمل مسرحي ويقوم بدور مطرب شعبي في المسرحية الجديدة مع خالد جلال.

وتابع: «اسم المطرب الشعبي في المسرحية الجديدة (سيد الانسان)»، مشيرا إلى أنه ينفذ فيلم جديد اسمه «المهرجان» مع الفنانة منى زكي بعد 23 سنة من أخر عمل جمعنا.