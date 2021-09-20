عبدالناصر يروى ذكرياته عن حرب فلسطين بخط يده.. كيف رفض الضباط المحاصرون الاستسلام؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوميات الزعيم جمال عبدالناصر خلال وجوده فى جبهة القتال فى فلسطين خلال حرب 1948. عبارة عن سرد لأحداث يومية فى هذه الحرب كتبها بخط يده، وقد نشرت هذه اليوميات أول مرة فى مجلة آخر ساعة فى ربيع سنة 1955، وأعيد نشرها فى كتيب صدر عن مؤسسة الوطن العربى للطباعة والنشر فى باريس فى سنة 1978.

«بعد كل هذا العمر وكل هذه التجارب، فإنه الرجل الوحيد الذى أنا مستعد للانحناء أمامه».. هكذا وصف الأستاذ محمد حسنين هيكل الرئيس جمال عبدالناصر وهو يسلم للأستاذ عبدالله السناوى نسخة مصورة من يوميات جمال عبدالناصر الرسمية والشخصية فى حرب فلسطين عام 1948، فقد أزاح الأستاذ هيكل الستار عن امتلاكه لدفترى اليوميات الشخصية والرسمية لجمال عبدالناصر فى حرب فلسطين عام 1948 فى حلقة من حلقات برنامجه «مع هيكل» على فضائية الجزيرة عام 2008.

يمثل هذا الكتاب وثيقة بالغة الأهمية، فلأول مرة يتاح لنا أن نقرأ وثيقة كاملة متصلة الأحداث بخط يد جمال عبدالناصر، ولم تتح له المعارك التى خاضها طيلة حكمه الفرصة أن يروى لنا سيرته بذاته، لذا يكتسب كتاب يوميات جمال عبدالناصر أهميته الفائقة خاصة الجزء الخاص باليوميات الشخصية التى كتبها عبدالناصر فهو هنا يكتب على سجيته ويكتب لنفسه دون أن يعلم الدور الذى تخبئه له الأقدار على مسرح التاريخ والنص بحد ذاته بالغ الأهمية، ولكننا نستطيع عبر قراءة متعمقة له أن نكتشف بعض الخفايا حول تاريخ الرجل العظيم.

كان جمال عبدالناصر من موقعه كأركان حرب الكتيبة السادسة بمنزلة الرجل الثانى فى تراتبية القيادة للقوات المحاصرة، وعلى رأسها العميد سيد طه، وروى فى هذه التقارير بدقة بالغة - تتطابق مع ما أوردته المصادر الإسرائيلية بعد ذلك ومنها مذكرات بن جوريون- كيف رفض الضباط المحاصرون عروضاً متكررة للاستسلام ويتضح من اليوميات -دون أن يذكر ذلك صراحة- أنه كان المسؤول إلى حد كبير عن استمرار تماسك القادة رغم انخفاض الروح المعنوية نسبياً للجنود، وهو ما يتضح من الحوار الذى رد فيه على آللون والذى صار فى ما بعد وزيراً للدفاع فى إسرائيل، حين جاء عارضاً على العميد طه فك الحصار والسماح بانسحاب القوات المصرية، فعاجله عبدالناصر بإعلان الرفض. ونستعرض مقتطفات من هذه اليوميات.

حيث تبدأ يوميات عبدالناصر:

«الخميس 3 يونيو:

وصلت إلى غزة ك3 - ك 4.

قابلت شفيق معوض.

ذهبت إلى أبوعوف.. وبلغنى أن محمود بك لبيب موجود فى معسكر المتطوعين. ذهبت إلى هناك مع أبوعوف ولكن لم أجده. وفى الطريق إلى غزة قابلته مع الشيخ فرغلى. اتفقنا على أن نصلى الجمعة سوية فى معسكر المتطوعين.

فى الساعة 00:20 سمعنا إطلاق النار فى قطاع «السرية 2».. وظهر أنهم اشتبهوا فى تقدم قوات معادية.

الجمعة 4 يونيو:

كنت أستعد للذهاب إلى محمود بك لبيب عندما صدرت أوامر بالتحرك من غزة إلى أسدود لغيار الكتيبة التاسعة. تعينت قائدا لجماعة الاستكشاف. تحركت الساعة 30:13. مريت على دير سنيد لأخذ جماعة هاون وجماعة 6 رطل لنا هناك.

مريت على المجدل.. ووصلت أسدود الساعة 00:16. قابلت عبدالحكيم والرحمانى بك.. مريت مع عبدالحكيم على المواقع الدفاعية.. وكان الدفاع غريبا جدا فهو أشبه بالنقط الخارجية.

لا يوجد احتياط مطلقا من الفصيلة إلى اللواء. الجماعات على خط واحد.. فواجهة الكتيبة حوالى 4 كيلو. قابلت خليف وهين ومصطفى حامد.. وكان كل شىء هادئا. عرفت من عبدالحكيم أن هذا الهدوء نادر وأن الوضع الدفاعى عبارة عن دائرة من كتيبتين تحيطها المستعمرات من كل جهة تقريبا وأن المناوشات الليلية مستمرة.. وحكى لى عن هجوم اليهود ليلة 2-3 يونيو بقوات كبيرة والخسائر التى تكبدوها. وذهبت إلى محل الهجوم.. وكانت الرائحة لا تطاق.. والمخلفات التى تعبر عن العار. وهذه النقطة هى أقصى ما وصل إليه الجيش حتى الآن شمال أسدود. إن الخط الدفاعى ليس به عمق ولا احتياط وهو عبارة عن موانع نقط خارجية فيه ثغرات تسمح بالتسلل ولا يوجد أسلاك أو أى تحصينات سوى الحفر.

السبت 5 يونيو:

وصلت الكتيبة السادسة الساعة 00:11. وقابلها أحد الضباط عند أول أسدود واستلمت محلاتها.. وقد بلغنا القائد والضباط أن الموقف هنا يختلف جدا عن غزة.. فنحن محاطون بالمستعمرات من جميع الجهات ونشاط العدو ملحوظ. وبقيت فى مركز رئاسة الكتيبة فى إحدى الحدائق المجاورة للطريق.. واستمر كل شىء هادئا».

اليوميات طويلة وتحتاج إلى صفحات وصفحات لسردها بعين القارئ هنا.

لكن فى الختام ستظل تلك اليوميات الشخصية لجمال عبدالناصر وثيقة بالغة الأهمية عن شخصيته وتكوينه، فهذا الكتاب الذى يحمل بين دفتيه يوميات الضابط المقاتل جمال عبدالناصر سيظل واحدا من أهم الكتب التى صدرت عن الرئيس عبدالناصر لأنه يحكى فيها تفاصيل دقيقة بقلمه شخصيا.