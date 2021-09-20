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مدير «قصر العيني»: الأعراض التنفسية السمة الغالبة بالموجة الرابعة

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مدير «قصر العيني»: الأعراض التنفسية السمة الغالبة بالموجة الرابعة مدير «قصر العيني»: الأعراض التنفسية السمة الغالبة بالموجة الرابعة

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وجه الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، مجموعة نصائح إلى أولياء الأمور لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الرابعة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وقال «الحديدي» في اتصال هاتفي ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم الاثنين إن الحل الأساسي لمواجهة الانتشار الأسرع للفيروس بالموجة الرابعة هو باستمرار التطعيم مع الاحتفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن السمة الغالبة للموجة الرابعة، الانتشار السريع للفيروس، ولكن الحالات الشديدة قليلة بعكس الموجات السابقة، مستطردًا أن «الحالات ليست بالزيادة الكبيرة اللي نقدر نقلق منها، وأعراضها الأساسية تنفسية بالأساس وهو ما يساعد على حدوث انتشار أسرع».

وأكد مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، أن نسبة الشفاء في إصابات هذه الموجة مرتفعة تصل إلى 95% حتى المطعمين لو أصيبوا لن يحتاجوا إلى دخول المستشفيات مرة أخرى.

المصرى اليوم

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