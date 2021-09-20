محافظ قنا يشهد حفل افتتاح وزارة الثقافة بقرى حياة كربمة

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شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاثنين، حفل افتتاح برنامج وزارة الثقافة المشارك، ضمن مبادرة حياة كريمة الثقافية بمركز شباب قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وذلك بحضور كلا من الدكتورة حنان موسي، وكيل وزارة الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث نائبة عن الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

احتفالية وزارة الثقافة بقنا

وقدمت فرقة قنا القومية للموسيقي العربية، عرضا فنيا ضم مجموعة من الأغنيات الوطنية والعاطفية، بقيادة المايسترو مجدي اسحاق.

احتفالية وزارة الثقافة بقنا

وعلي هامش الاحتفالية اقيمت فعاليات الورش الفنية، منها ورشة سجاد نول، وورشة عجينة سيراميك، وورشة حلي، وورشة طرق على النحاس، وورشة رسم وتلوين على الخزف، وورشة شنط كروشيه ،وورشة ايتامين .

احتفالية وزارة الثقافة بقنا

كما أقيمت ورشة دراما مسرحية، معرضًا للكتاب قدم إصدارات الهيئة، وتم توزيع جزء منها على أهالي القرية، وورشة حكي شعبي للأطفال وألعاب شعبية، وعرض فني لفرقة أجيال للعرائس، كما تم تدشين مركز اكتشاف مواهب.

وأوضح محافظ قنا في بيان، الاثنين، أن هذه الاحتفالية تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي تعكس اهتمام الدولة بأبنائها في كل محافظات مصر، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين حيث تشمل هذه الفعاليات العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة التي تهدف إلى توعية أبناء المحافظة بكافة المشروعات التي تنفذ على أرض الواقع بالمراكز الخمسة المستهدفة بالمحافظة لتنمية جميع القطاعات الخدمية في قرى الريف المصري.

و أضاف «الداودى» أن العروض الفنية والمسرحية تسهم في مواجهة العادات والأفكار الخاطئة، مؤكدًا أن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها، معربًا عن سعادته الكبيرة بتقديم العرض بمحافظة قنا.

احتفالية وزارة الثقافة بقنا

ومن جانبه اكد رئيس جامعة جنوب الوادي على أهمية دور الثقافة والأنشطة الفنية في مبادرة «حياة كريمة» من خلال عودة مسرح القرية في نشر الوعي الثقافي عند أبناء المحافظة والاهتمام بالاجيال القادمة حتي يكونوا قادرين على استكمال بناء الوطن من أجل تحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية على مستوى الجمهورية.