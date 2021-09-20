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فرج عامر لـ«بيكهام» وعبد العاطي: سموحة بوابة لإعادة اكتشاف النجوم

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فرج عامر لـ«بيكهام» وعبد العاطي: سموحة بوابة لإعادة اكتشاف النجوم فرج عامر لـ«بيكهام» وعبد العاطي: سموحة بوابة لإعادة اكتشاف النجوم

حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي اقيم مساء الأثنين، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز.

ويلتقي سموحة مع بيراميدز، الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس .

وحفز فرج عامر، لاعبي الفريق وطالبهم ببذل قصارى جهدهم قبل مواجهة بيراميدز، وقال :«حاولنا تأجيل المباراة من أجل التقاط الأنفاس ومنح فرصة للاعبين الجدد بالانخراط في قوام الفريق ولكن المباراة ستقام في موعدها».

كما رحب رئيس نادى سموحة بالثنائي احمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي المعار لسموحة وكذلك محمد عبدالعاطي القادم من وادى دجلة.

وقال «عامر» للثنائي :«مرحبا بكم في سموحة، النادي أصبح بوابة لإعادة اكتشاف النجوم أسوة بما حدث مع لاعبي الاهلي ناصر ماهر، صلاح محسن، أحمد عبدالقادر ومن احمد فتوح ومصطفي فتحى:

المصرى اليوم

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