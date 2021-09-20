أخبار عاجلة

"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات -
"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات -
نفد الهيدروجين منها.. علماء يكتشفون 6 مجرات فضائية "ميتة" -
معلمو "تعليم بيشة" بلا رواتب.. مفاجأة والمحاسبة مطلب والإدارة توضح -
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 8 مساءً -
أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر -
السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

برنامج علاج طبيعي مكثف لكاستلو لاعب يد الأهلي

Print
برنامج علاج طبيعي مكثف لكاستلو لاعب يد الأهلي برنامج علاج طبيعي مكثف لكاستلو لاعب يد الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خضع عمر خالد «كاستيلو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الفحوصات التي خضع لها مؤخرًا عن معاناته من تمزق في العضلة الضامة، وحاجته إلى برنامج علاج وتأهيل يستغرق ما بين 3 و4 أسابيع، ليكون جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات.

ومن المقرر أن يفقد فريق «رجال يد الأهلي» جهود كاستيلو في مباراته المقبلة أمام في بطولة الدوري، التي من المقرر أن تقام في الرابعة عصر الخميس القادم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكان فريق «رجال يد الأهلي» قد خسر جهود محسن رمضان بسبب إصابته بشرخ في عظام الكوع، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الفريق في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي توج بها الفريق في المغرب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك: غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات

الزمالك: غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات

أمين صندوق الزمالك: مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه

أمين صندوق الزمالك: مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه

الزمالك: جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا

الزمالك: جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا

محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من الزمالك وينضم إلى الدوري القطري

محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من الزمالك وينضم إلى الدوري القطري