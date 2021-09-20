برنامج علاج طبيعي مكثف لكاستلو لاعب يد الأهلي

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خضع عمر خالد «كاستيلو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الفحوصات التي خضع لها مؤخرًا عن معاناته من تمزق في العضلة الضامة، وحاجته إلى برنامج علاج وتأهيل يستغرق ما بين 3 و4 أسابيع، ليكون جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات.

ومن المقرر أن يفقد فريق «رجال يد الأهلي» جهود كاستيلو في مباراته المقبلة أمام الزمالك في بطولة الدوري، التي من المقرر أن تقام في الرابعة عصر الخميس القادم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكان فريق «رجال يد الأهلي» قد خسر جهود محسن رمضان بسبب إصابته بشرخ في عظام الكوع، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الفريق في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي توج بها الفريق في المغرب.