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أول رد من خالد الغندور على تصريحات

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أول رد من خالد الغندور على تصريحات مرتضى منصور أول رد من خالد الغندور على تصريحات

رد الإعلامي خالد الغندور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسبق، على تصريحات المستشار مرتضى، منصور رئيس القلعة البيضاء الأسبق.

وكان ، ظهر في ، هاجم خلاله اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وبعض من نجوم النادي السابقين على رأسهم خالد الغندور، وذلك بسبب الحملة التي ظهروا فيها، لحث جماهير على التبرع للزمالك، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

ورد خالد الغندور، على تصريحات رئيس الزمالك السابق، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«الف مليون سلامة للمستشار مرتضي منصور وربنا يعطي له الصحة والستر والرضا».

يُذكر أن رئيس الزمالك السابق، انتقد أيضًا الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، بسبب تحريمه التبرع لنادي الزمالك، حيث قال: «أتفق مع الشيخ كريمة في أن التبرع ليس من الزكاة وليس من الشريعة، لكني أختلف معه في عدم جواز التبرع للزمالك».

وأضافا: «أنا شخصيا بعد أن أخرج زكاتي وزكاة أسرتي ويتبقى معي أموال من حقي التبرع بها للزمالك، فهذا أمر طبيعي لا غبار عليه»، موضحًا: «سبق وتبرعت بمليون دولار للنادي العام الماضي، وبـ100 ألف جنيه للنادي في ٢٠١١، وهو أمر مثبت في تقارير رسمية».

المصرى اليوم

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