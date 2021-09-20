الأهلي وطلائع الجيش في السوبر .. اتحاد الكرة يحدد موقف مشاركة الصفقات الجديدة

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الأهلي المصري تلقى إخطارا يفيد بأحقيته في خوض صفقاته الجديدة في موسم الانتقالات الصيفية 2021 مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري التي ستقام الثلاثاء 21- 9 -2021.

ويلعب الأهلي مساء غدا الثلاثاء، ضد طلائع الجيش في مباراة السوبر المصري لموسم 2019/2020 التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتلقى الأهلي إخطارا يفيد بعدم إيقاف أي لاعب في الفريق خلال مباراة السوبر بسبب تراكم الإنذارات. وكان الأهلي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة قبل أيام للتأكد من صحة موقف جميع لاعبيه في مباراة السوبر.

ومن المنتظر أن يظهر الوافد الجديد كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن، فيما سيتواجد ميكيسوني كجناح هجومي إلى جانب حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وخلف قلب الهجوم محمد شريف.

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمعسكر الإسكندرية

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق التي غادرت مساء اليوم إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

خاض الفريق مباراة ودية الخميس أمام المقاولون العرب على ملعب التتش بالجزيرة، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين، خلال مباراة المقاولون، التي تعد ثانية المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.