"لجنة برول" ترفض الإفراج المشروط عن "حميدان التركي"

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مع إعادة النظر السنة المقبلة

رفضت لجنة الإفراج المشروط (برول) الإفراج عن المعتقل السعودي حميدان التركي وإعادة النظر العام المقبل.

وقال نجل حميدان التركي عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر": "الحمد لله على كل حال، أبلغنا والدي حميدان التركي قرار رفض طلبه من لجنة الإفراج المشروط وإعادة النظر السنة المقبلة، انقطع هذا السبيل، لكن لله سبل لا نعلمها، فأملنا به كبير".

وأحيلت القضية في وقت سابق من الشهر الماضي إلى لجنة مكونة من تسعة أعضاء ليتم التصويت على فرصة قبول الإفراج المشروط.

وكان "حميدان التركي" اعتقل في عام ٢٠٠٥ بتهمة إساءة المعاملة لخادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، واحتجاز وثائقها، وفقاً لملف القضية.