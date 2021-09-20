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محافظ المنوفية يزور مصابي لقمة العيش بشنوان

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محافظ المنوفية يزور مصابي لقمة العيش بشنوان محافظ المنوفية يزور مصابي لقمة العيش بشنوان

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زار مساء اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية مصابي لقمة العيش بمنزلهم بقرية شنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، في لفتة إنسانية للإطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم متمنياً لهم الشفاء العاجل، إثر تعرضهم لحادث أثناء ذهابهم إلى محافظة الشرقية بحثاً عن لقمة العيش أدي إلى إصابة أحدهم بكسر في العمود الفقري والآخر بكسر في عظمة الفخذ

hستمع المحافظ من والدهم عن الحالة الصحية وظروفهم المعيشية الصعبة، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة تساعدهم على تحمل نفقات العلاج وتلبية متطلبات حياتها، كما قام المحافظ بتسليمهم مواد غذائية ومستلزمات معيشة، كما وجه بإحضار إستشاري مخ وأعصاب غدا للكشف عليهم وتشخيص العلاج ومدي احتياجهم للنقل للعلاج في المستشفي من عدمه كما وجه بتوفير مستلزمات معيشية للأسرة، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.


وفي نهاية اللقاء قدم والدهم الشكر للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة واستجابته الفورية لهم، يأتي في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل الدائم والفعال مع جموع المواطنين والأسر الأولى بالرعاية لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعى.

يذكر أن الشقيقان متزوجان أحدهما يعول أسرة مكونة من 6 أفراد والآخر يعول 4 أفراد وليس لديهم مصدر رزق ثابت.

المصرى اليوم

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