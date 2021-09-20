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ارتفع سعر الذهب، مساء اليوم الاثنين، 20 سبتمبر 2021، بشكل ملحوظ ليغادر أدنى مستوياته فى شهر بسبب تراجع الأسهم وعزوف المستثمرين عن المخاطرة، كما ارتفعت أسعار الذهب في مصر بعد الانخفاض الكبير الذى حققته الاسبوع الماضى، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر متوسط سعر 774 جنيها تقريبا محققا ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات بعدما انخفض بقيمة 13 جنيها خلال أسبوع.

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا 885 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 773 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا 663 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، والتى تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وسجل سعر الجنيه الذهب، 6192 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، من أدنى مستوى لها فى شهر بسبب وجود مخاوف بين المستثمرين بسبب مشاكل مجموعة العقارات تشاينا ايفرجراند والتى تسببت فى انخفاض الأسهم العالمية وعزوف المستثمرين عن المخاطرة مما دفع فى اتجاه ارتفاع الذهب بالإضافة لترقب نتائج اجتماع الاحتياطى الاتحادى الأمريكى هذا الاسبوع وتوقعات بقيامه برفع الفائدة أو تحديد موعد قريب لرفعها وتقليل الدعم النقدى.

وارتفع الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.7% ، وزادت العقود الآجلة للذهب بنفس النسبة وتمت المتاجرة على 1763.6 دولارا، وتسببت تحذيرات وزير الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" : "من عدم رفع أو تعليق سقف الدين والذى ربما يؤدى إلى نفاد الأموال خلال الشهر المقبل" مما دفع المستثمرون للتحوط بالمعدن الأصفر مما تسبب فى رفع أسعار الذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 779.33 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,761.51 $ .

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