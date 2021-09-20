بعد حظر 20 شهرا.. أمريكا تسمح بدخول القادمين من الخارج إلى أراضيها نوفمبر المقبل

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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستسمح اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل لجميع المسافرين القادمين من الخارج بالدخول إلى أراضيها، شرط أن يكونوا قد تلقوا لقاح كورونا.

وأوضح منسق عملية مكافحة الوباء في البيت الأبيض أنه على المسافرين القادمين من الخارج الخضوع لفحص الكشف عن كورونا ووضع الكمامة، كما سيتم وضع نظام لتتبعهم.

وبهذا القرار تسمح الولايات المتحدة للمسافرين من جميع الدول بدخول أراضيها، بعد أن كانت منعت دخول المسافرين من دول الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وبريطانيا وأيرلندا.

واشترط القرار تلقي المسافرين اللقاح المضاد لفيروس كورونا وإجراء اختبار كورونا قبل السفر بثلاثة أيام، مع إجراءات التتبع التي أكدت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد قرار الحظر الذي دام لمدة 20 شهرا.