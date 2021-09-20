وزارة الرياضة تحسم موقف انتخابات الأندية

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تعكف وزارة الشباب والرياضة في الوقت الراهن على إجراء مجموعة من التعديلات اللائحية بشأن انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لإجراء انتخابات مجالس إداراتها وذلك بما لا يخل بالتوقيتات المحددة لإجراء انتخابات الهيئات الرياضية والمحددة بقانون الهيئات الرياضية رقم 71 سنة 2017، وذلك في ضوء لوائح الهيئات الرياضية في ضوء توصيات وقرارات اللجنة العليا المشكلة للإشراف على العملية الانتخابية للهيئات الرياضية خاصة بعد انتهائها من عمليات إعادة ضبط التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية أعضاء الهيئات الرياضية ممن لهم حق الانتخابات.

ومن المقرر أن تضمن تلك التعديلات إقامة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في توقيتاتها المحددة قانونًا ووفق اللوائح المنظمة، وسيتم الإعلان عن تلك التعديلات فور الانتهاء منها خلال الفترة الحالية استعداداً للعملية الانتخابية لمجالس الإدارة للاتحادات، وكافة الهيئات الرياضية.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن انتخابات جميع الهيئات الرياضية سوف تجري في مواعيدها القانونية ولا نية إطلاقا لأي تأجيل أو إرجاء للعملية الانتخابية في أي من الهيئات الرياضية

يأتي ذلك في ضوء متابعة وإشراف اللجنة العليا للانتخابات على كافة التفصيلات والمتطلبات الخاصة بإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية، والتأكد من سلامة تلك الاجراءات وتذليل وتسهيل كافة العقبات، وتطبيق أحكام القانون إعلاءً لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقاً للصالح العام.

وكانت اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العموميه للهيئات الرياضية وحوكمة الإجراءات والمنازعات قد اعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من ضبط تصنيف أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية تمهيداً لبدء إجراءات العملية الانتخابية في مختلف الهيئات الرياضية.