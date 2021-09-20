هل سيتم تأجيل الدراسة لحين مرور ذروة كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن مصر تمر حاليًا بالموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك تصاعدًا في عدد حالات الإصابة.

وأضاف عوض تاج، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، «الحمد لله وكرم ربنا كبير لأن معظم الحالات بسيطة وبتتعالج في المنازل، وأيضًا في حالات بتتعالج في المستشفيات».

وردًا على سؤال «هل سيتم تأجيل الدراسة لحين مرور ذروة كورونا؟»؛ قال: «هنا لجنة عليا لإدارة الأزمة، وهي شبه مجتمعة بصورة مستمرة برئاسة رئيس الوزراء ويتابعها عن كثب سيادة الرئيس، وتقوم بدارسة الوضع الوبائي جيدًا ودرجة الانتشار وهل هناك حاجة لأي تدخلات، والموقف حتى الآن مطمئن للغاية، وإذا ظهر جديد سيتم دراسة الأمر».

وتابع أن «توجيهات الرئيس تم تطبيقها وكل مؤسسات التعليم يتم تطعيمها، في التعليم العالي الأساتذة والعاملين وكل الطلاب، وفي المدارس حتى الآن التطعيم لأكثر من 18 عاما وندرس تطعيم مرحلة من 12 لـ18 سنة حتى نتأكد من الفعالية والأمان كما فعلت دول أخرى.. والتطعيم مهم للغاية ولكن اتخاذ الإجراءات الاحترازية مهم أيضا على مستوى التلاميذ والأساتذة والعاملين».