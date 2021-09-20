ملتقى البرلمانيات العربيات يدعو إلى توسيع مشاركة النساء في العملية السياسية لتحقيق المساواة في التمثيل

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عمان - " وكالة أخبار المرأة "

دعا مشاركون ومشاركات في ختام فعاليات الملتقى العربي الثاني للبرلمانيات العربيات اليوم (الخميس) إلى تطوير وتوسيع نطاق مشاركة النساء في العملية السياسية والبرلمانية، وصولا لتحقيق المساواة في التمثيل بين الجنسين في البرلمانات العربية.

وقالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني ورئيسة الملتقى ميسون تليلان، في الجلسة الختامية، إن أوراق العمل التي جرى تقديمها ومناقشتها في جلسات الملتقى والتوصيات التي تم طرحها، سيتم تجميعها ونشرها في كتاب، لتحقيق الفائدة للمهتمين والباحثين وصانعي القرار في هذا الشأن.

وحسب البيان الختامي أكد المشاركون في 19 ورقة عمل، جرى تقديمها ومناقشتها في الملتقى، أهمية تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية وتفعيل القائم منها، بما يضمن الحق القائم على مبدأ المساواة بين الجنسين، خاصة وأن التشريع هو المدخل الأساسي لتمكين المرأة سياسيا وتحقيق العدالة لها.

وأوضحوا أن الدفاع عن العدالة والمساواة في التشريع هو دفاع عن حقوق النساء أيضاً، فتحقيق الهدف المرجو والارتقاء بالدور النوعي للمشاركة النسائية العربية في البرلمانات يعتمد على عدة عوامل من أبرزها الربط بين دور المرأة العربية في البرلمان من خلال كتلة برلمانية حزبية، فوجود المرأة النائب في البرلمان ضمن كتلة حزبية تقوم بدورها التشريعي والرقابي على أسس سياسية منظمة، واستناداً إلى برامج وطنية محددة، سيكون تأثيرها أعمق وأكثر نضجاً من التحالفات المؤقتة أو العمل الفردي.

وأوصوا بدعوة الهيئات النسائية العربية بالمضي في مناقشة وإقرار ميثاق عربي للمرأة في إطار المشاركة البرلمانية، والتوجه لإنشاء مركز دراسات وأبحاث للبرلمانيات العربيات، وطرحه على جدول أعمال الملتقى المقبل.

كما أوصوا باستراتيجيات حديثة لتمكين وتحفيز الجيل التقني المقبل من القياديات وتطوير فرص ابتكارية حديثة تدعم مسيرة تمكين وتميز المرأة وتطوير استراتيجيات حديثة للوصول إلى المناصب القيادية ومركز صنع القرار.

ودعوا إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كتجربة ناجحة ورائدة في تحقيق المناصفة بالتمثيل البرلماني، حيث أشار الاتحاد البرلماني الدولي في تقريره لهذا العام إلى تحقيق الإمارات التكافؤ بين الجنسين في التمثيل البرلماني، إلى جانب رواندا، وكوبا.

وكانت فعاليات الملتقى العربي الثاني للبرلمانيات العربيات انطلقت في عمان أمس، بعنوان "المشاركة النسائية في البرلمانات العربية"، بحضور برلمانيات وباحثين وباحثات في الشأن السياسي البرلماني من 14 دولة عربية هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعُمان والعراق ومصر والسودان وتونس وليبيا والجزائر والمغرب وفلسطين، إضافة إلى الأردن.