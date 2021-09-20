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قبل تدريب اليوم .. إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي تودع "باولينيو"

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قبل تدريب اليوم .. إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي تودع

ودعت إدارة كرة القدم في النادي الأهلي،الاثنين، البرازيلي باولينيو الذي أنهى علاقته مع النادي، أخيرًا.
ونظمت إدارة كرة القدم حفل الوداع قبل بداية الحصة التدريبية للفريق الذي يستعد لمواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وطبقًا لبيان النادي الأهلي وقتها تم فسخ عقد باولينيو بالتراضي نظرًا لظروفه الطارئة التي تحدث عنها اللاعب مع إدارة النادي، ما انعكس على أدائه في الملعب فنيًا وذهنيًا خلال الجولات الماضية، مبديًا عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه للفريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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