المملكة تشارك في الاجتماع الثاني لقادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين

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شاركت المملكة اليوم في الاجتماع الثاني لقادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين المنعقد في روما على مدى يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، حيث ترأس الرئيس التنفيذي المكلف بالهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي وفد المملكة.

وناقش الاجتماع تعزيز دور اقتصاد الفضاء عالميًا وإسهاماته بشكل ملموس في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية؛ الذين أشادوا بجهود المملكة ومبادرتها لتنظيم أول اجتماع لقادة الفضاء خلال ترؤس المملكة مجموعة العشرين.

وفي كلمته شدد الرئيس التنفيذي المكلف بالهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي على أن المملكة جعلت قطاع الفضاء أحد القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030 حيث تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بمجال الفضاء واقتصاده، امتدادًا لما بدأته بأول رحلة فضاء عام 1985م، وصولاً إلى التطلع لنكون من الدول الرائدة في مجال الفضاء بحلول عام 2030.

وتوجّه معاليه بالشكر لحكومة الجمهورية الإيطالية ممثلة برئيس وكالة الفضاء جورجيو ساكوتشيا ومسؤولي الوكالة على جهودهم في انعقاد الدورة الثانية لهذا الاجتماع المهم.

وأشار التميمي إلى أن شعار "اقتصاد الفضاء للبشرية والكوكب والازدهار" الذي ترفعه أعمال هذه الدورة، يجسد حقيقة مهمة في عالمنا اليوم، أن استكشاف الفضاء ليس إنجازًا علميًا فحسب، بل هو أيضًا موردٌ اقتصادي مهم، وعامل من عوامل ازدهار البشرية.

ولفت إلى أن المملكة تتمنى استمرار نجاح هذا الاجتماع الذي بادرت به لأول مرة، وتتطلع لمواصلة الجهود في المحاور التي تخدم توجهات الدول نحو تنويع الاقتصاد والمحافظة على الموارد الطبيعية المحدودة لتعزيز اقتصاد الفضاء.

يُشار إلى أن انعقاد اجتماع قادة الفضاء يعد أحد مخرجات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، التي أدرجته لأول مرة ضمن موضوعات جدول أعمال المجموعة، التي تسعى من خلاله إلى تعزيز التعاون الفضائي بين الدول لتعظيم فوائد اقتصاد الفضاء وفوائد استخدام البيانات الفضائية في دعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العالمية.