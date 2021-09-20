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فرمان طلعت يوسف بشأن انتقال نجم الإسماعيلي للاتحاد السكندري

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فرمان طلعت يوسف بشأن انتقال نجم الإسماعيلي للاتحاد السكندري فرمان طلعت يوسف بشأن انتقال نجم الإسماعيلي للاتحاد السكندري

رفض طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رحيل محمد الشامي، جناح الفريق، إلى صفوف الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تواصلوا مع طلعت يوسف، في الساعات الماضية، لمعرفة موقفه من رحيل محمد الشامي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد طلعت يوسف، لمسؤولي زعيم الثغر، تمسكه باستمرار الشامي، مع الفريق في الموسم المقبل، وعدم الموافقة على بيعه، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية، نظرًا للأزمة التي يعاني منها الفريق في الخط الهجومي.

يُذكر أن الإسماعيلي لم يدعم صفوفه حتى الأن، سوى بالتعاقد مع عصام صبحي، ظهير أيمن نادي المقاصة وأحمد عادل عبدالمنعم، حارس الجونة.

المصرى اليوم

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