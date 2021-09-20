مدرب النصر الجديد .. مفاضلة بين غارسيا وفايلر

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يعد مدرب النصر الجديد هو الحدث الأبرز في الكرة السعودية خلال الوقت الحالي، وذلك بعدما قررت إدارة العالمية اقالة البرازيلي مانو مينيز عقب الخسارة أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة النادي السعودي إلى التعاقد مع مدرب متميز يمكنها مواصلة مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا وتعويض فارق النقاط في الدوري المحلي وعدم الابتعاد عن القمة مبكرًا.

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وانحصرت التوقعات بين المدرب الفرنسي الشهير رودي غارسيا والسويسري رينيه فايلر إلى جانب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الأسبق

وتمكن غارسيا من طرح نفسه بقوة ليكون مدرب النصر الجديد بفضل قيادة فريق ليل إلى تحقيق لقب الدوري الفرنسي في نسخة 2008-2009 وبلوغ الدوري قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مع أولمبيك ليون في نسخة 2019- 2020.

ويمتلك فايلر مسيرة تدريبية جيدة بعدما حقق النجاح في معظم التجارب التي خاضها مثل تحقيق لقبي الدوري والسوبر مع أندرلخت البلجيكي، وتقديم موسمًا ناجحًا مع الأهلي تمثل في التتوّيج بلقبي الدوري والسوبر والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وسيكون على مدرب النصر الجديد تغيير وضعية الفريق في الدوري السعودي حيث يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد متصدر جدول الترتيب.