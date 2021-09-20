أخبار عاجلة

"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات -
"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات -
نفد الهيدروجين منها.. علماء يكتشفون 6 مجرات فضائية "ميتة" -
معلمو "تعليم بيشة" بلا رواتب.. مفاجأة والمحاسبة مطلب والإدارة توضح -
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 8 مساءً -
أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر -
السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ألمانيا تُطالب بـ«توضيح» بشأن شبهات التزوير في الانتخابات الروسية

Print
ألمانيا تُطالب بـ«توضيح» بشأن شبهات التزوير في الانتخابات الروسية ألمانيا تُطالب بـ«توضيح» بشأن شبهات التزوير في الانتخابات الروسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت ألمانيا، يوم الاثنين، بتوضيح بشأن الشبهات بحصول تزوير في الانتخابات التشريعية الروسية. وفي وقت سابق، أعلن حزب « الموحدة» الحاكم، أنه فاز بثلثي مقاعد مجلس «الدوما» في الانتخابات التشريعية التي أشارت المعارضة إلى تعرّضها لتزوير، حسب ما أوردتة وكالة «فرانس برس».

وأفاد أمين المجلس العام للحزب الحاكم، أندريه تورتشاك، للصحفيين، بأن الحزب سيحصل على ما مجموعه 315 مقعدا في المجلس المكون من 450 عضوًا، مشيرًا إلى انتصار «واضح ونظيف»، على الرغم من اتهامات المعارضة التي تم استبعادها من الاستحقاق إثر حملة قمع. ويحتفظ الحزب الحاكم بذلك، بالأغلبية اللازمة، لتعديل الدستور دون الحاجة إلى دعم من التشكيلات الأخرى.

وبعد فرز الأصوات في 85% من مراكز الاقتراع، تقدم حزب فلاديمير بوتين، بنسبة 49.76% على الشيوعيين بـ(19.61%). وتعد النتيجة غير النهائية منخفضة عن عام 2016، عندما حصد حزب «روسيا الموحدة»، 54% من الأصوات، إذ حصل الحزب آنذاك على 334 مقعدًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا: نتعاون مع الصين وإيران بشأن الأوضاع فى أفغانستان

روسيا: نتعاون مع الصين وإيران بشأن الأوضاع فى أفغانستان

رفعت الأسد يبيع مقتنيات فاخرة في فرنسا… وتحذير من هروبه لدمشق عبر روسيا

رفعت الأسد يبيع مقتنيات فاخرة في فرنسا… وتحذير من هروبه لدمشق عبر روسيا

روسيا تُغير على منطقة سورية تسيطر عليها تركيا .. وتقل 7 مسلحين موالين لها

روسيا تُغير على منطقة سورية تسيطر عليها تركيا .. وتقل 7 مسلحين موالين لها

روسيا تُغير على منطقة سورية تسيطر عليها تركيا .. وتقل 7 مسلحين موالين لها

روسيا تُغير على منطقة سورية تسيطر عليها تركيا .. وتقل 7 مسلحين موالين لها