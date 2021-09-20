ألمانيا تُطالب بـ«توضيح» بشأن شبهات التزوير في الانتخابات الروسية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت ألمانيا، يوم الاثنين، بتوضيح بشأن الشبهات بحصول تزوير في الانتخابات التشريعية الروسية. وفي وقت سابق، أعلن حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، أنه فاز بثلثي مقاعد مجلس «الدوما» في الانتخابات التشريعية التي أشارت المعارضة إلى تعرّضها لتزوير، حسب ما أوردتة وكالة «فرانس برس».

وأفاد أمين المجلس العام للحزب الحاكم، أندريه تورتشاك، للصحفيين، بأن الحزب سيحصل على ما مجموعه 315 مقعدا في المجلس المكون من 450 عضوًا، مشيرًا إلى انتصار «واضح ونظيف»، على الرغم من اتهامات المعارضة التي تم استبعادها من الاستحقاق إثر حملة قمع. ويحتفظ الحزب الحاكم بذلك، بالأغلبية اللازمة، لتعديل الدستور دون الحاجة إلى دعم من التشكيلات الأخرى.

وبعد فرز الأصوات في 85% من مراكز الاقتراع، تقدم حزب فلاديمير بوتين، بنسبة 49.76% على الشيوعيين بـ(19.61%). وتعد النتيجة غير النهائية منخفضة عن عام 2016، عندما حصد حزب «روسيا الموحدة»، 54% من الأصوات، إذ حصل الحزب آنذاك على 334 مقعدًا.