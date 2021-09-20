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وزيرة التضامن تكشف آليات دعم الفنانين صحيا واجتماعيا

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وزيرة التضامن تكشف آليات دعم الفنانين صحيا واجتماعيا وزيرة التضامن تكشف آليات دعم الفنانين صحيا واجتماعيا

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح بشأن منظومة دعم الفنانين تأتي تقديرا منه للفن، حيث يعتبر الرئيس الفن شكل من أشكال إثراء الحياة الثقافة ويساهم في رفع وعي المواطن.

وأشارت «القباج»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، إلى أن الحياة الكريمة للمواطن المصري لن تتحقق دون استكمال الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن نقابة الموسيقيين تعتبر أغنى نقابة فنية وتصرف للعضو بها 600 جنيه، وهناك نقابة فنية تصرف للعضو بها 75 جنيها.

وأضافت أن جائحة كورونا فتحت أعين الدولة على كثير من الفئات التي تحتاج إلى النظر إليها ودعمها، لافتة إلى أنهم وعدوا رؤساء النقابات الفنية عقد جلسات توعية بأهمية التأمينات، معلقة: «يسرنا إجراءات دفع التأمينات للفنانين بأن تدفع حسب ظروف عمله وليس شهريا».

المصرى اليوم

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