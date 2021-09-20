في بادرة فريدة.. فاعل خير بتبوك يتبرع بنزل مواساة لخدمة المرضى وذويهم

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تتكون من 10 أجنحة سكنية كل جناح عبارة عن غرفتي نوم ومطبخ وصالة

في مبادرة كريمة للتكافل الاجتماعي، تبرع فاعل خير بتبوك بنزل مواساة خاص بذوي المرضى، حيث يخدم هذه الفئة من كل أرجاء المنطقة.

وتفصيلاً، دشن الأمين العام لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك الدكتور عبدالله الشريف، هذه المبادرة وتم تخصيصها للمرضى وذويهم من محافظات المنطقة أثناء مراجعتهم لمستشفيات مدينة تبوك.

وتتكون النزل من 10 أجنحة سكنية كل جناح عبارة عن غرفتي نوم ومطبخ وصالة، كذلك جناح خاص لذوي الاحتياجات الخاصة ومكتب الاستقبال والتنسيق مع الإدارات المختصة.

وتم تدشين المبادرة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، فيما يشرف على النزل إدارة تجربة المريض التابع لصحة تبوك وفريق البذل والعطاء من الجمعية، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي ومدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني.

وشكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الجمعية على هذه البادرة التي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة والتي تخدم المرضى وذويهم مباشرة وتوفر عليهم الكثير من الوقت لخدمتهم على أكمل وجه.

وأكدت الجمعية، أن الهدف من هذه الأعمال الخيرية التي يقوم بها فاعلو الخير تعمل على تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية بين الأهالي والأعمال وحثهم على التبرع والمشاركة في خدمة المجتمع من النواحي الاجتماعية والإنسانية.