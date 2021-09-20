"إثراء" يطلق حزمة برامج ثقافية وفنية متنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91

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لإبراز الهوية الوطنية السعودية الأصيلة والتعريف بإرث المملكة

يطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 91، باقة من البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية السعودية المتجددة والغنيّة بالإبداع والفنّ المعرفي الثريّ، تحت شعار "ألحان الثرى" وذلك في الفترة 15 – 18 صفر 1443 هـ الموافق (22 – 25 سبتمبر 2021م)، حيث تتمثّل البرامج في إبراز الهويّة الأصيلة للمملكة، التي شيّدت للمجتمع إرثاً وطنياً يراه بأعينه، ويلمسه بيديه؛ ليغدو له هويةً أصيلةً يُعرف بها.

وتهدف فعاليات اليوم الوطني السعودي التي تستمر على مدى أربعة أيام، إلى مشاركة الزوّار الاحتفال بإرثهم وثقافتهم المتنوعة والمتجددة، العامرة بالكنوز والإرث الحضاري والثقافي السخي الذي تزخر به مملكتهم، حيث سيأخذ المركز الزوّار عبر رحلة ثقافية تجسّد وحدة ترابط الشعب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه عبر معرض "تفاصيل"، الذي يروي للزوّار حكايات نسجتها مناطق المملكة المختلفة، ويجمع المعرض بين تنوع الأزياء باعتبارها جزءاً من الإرث الثقافي في مناطق المملكة، إلى جانب سرد قصص ثرية تروي تفاصيل الحضارات التي أقامتها المجتمعات في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي فعاليات اليوم الوطني لتقدّم مجموعة من التراكيب الفنية التفاعلية، والفنون الأدائية، والعروض الحيّة والحرف المحلية التقليدية، والأنشطة الثقافية التفاعلية، وورش العمل المتنوعة وباقة من الألعاب المعرفية الموجهة إلى مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى تقديم العرضة النجدية التي تُقام ضمن الاحتفالات المتعددة، إذ تُعنى كل واحدة منها بإثراء الزوّار بالمتعة والبهجة الممزوجة بالفائدة الثقافية.

كما تتضمن فعاليات اليوم الوطني، إقامة معرض "حكايات القهوة" الذي يسلط الضوء على حرفة زراعة القهوة والتقاليد المرتبطة بها في المملكة تحديداً في منطقة جازان، إلى جانب دور شركة أرامكو في الحفاظ على زراعة القهوة.

وتشمل فعاليات اليوم الوطني فنّ "سامري حائل" وارتباطه بسكان المنطقة، إضافة إلى فنّ "دق الحب" الذي تتغنّى به المزارع في منطقة الأحساء، ويعكس احتفاء سكان تلك الواحة القديمة بما تجود به الأرض في مواسم الحصاد من خيرات تنوعت ما بين القمح والأرز.

كما سيحظى الأطفال ببرامج تتمثل في استكشاف تنوع التراث الشعبي والتقليدي في المملكة، حيث تجمع البرامج بين استكشاف الطاقة الخضراء وإيجاد بيئة مستدامة للطاقة، إضافة إلى تقديم العديد من البرامج وورش العمل المختلفة، وسيكون عشاق العرضة على موعد في اليوم الوطني السعودي، حيث استخدمت العرضة كفن حربي خلال فترة توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه. وتأتي حالياً ضمن المناسبات الاحتفالية الممزوجة بالفائدة الثقافية.

ووسط أجواء موسيقية عربية أصيلة يستضيف البرنامج الفنان أحمد الشيبة على خشبة مسرح "إثراء"؛ ليعزف أرقى الألحان الموسيقية الغربية والشرقية؛ لينتج لحناً موسيقياً مميزاً تمتزج به أرقى أنواع الموسيقى الكلاسيكية، كما سيحظى الزوّار بحضور عرض حي لمجموعة من الأغاني السعودية التي شكلت ذاكرة الفن في المنطقة عبر "ألحان الثرى" خلال أيام فعاليات اليوم الوطني في البلازا.